Szef oświatowej "Solidarności" w Toruniu Jerzy Wiśniewski zwrócił się do dyrektorów szkół i nauczycieli z apelem o powstrzymanie się od udziału w akcji "Tęczowy Piątek". W liście napisał m.in., że pedagodzy są odpowiedzialni nie tylko za edukację, ale także zbawienie młodego pokolenia.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Piotr Mecik /East News

Zdjęcia listu wrzucane są do sieci przez niektórych nauczycieli. Wiśniewski potwierdził jego autentyczność i podkreślił, że wysłał go do dyrektorów szkół w Toruniu i okolicach, w których są struktury oświatowej "Solidarności".

"Chciałbym poprzestać na tym, co napisałem, gdyż nie chcę robić z tego sensacji. Nie jest to stanowisko całego zarządu komisji międzyzakładowej, ale moje. Chyba dopiero jutro ogłoszone zostanie, w których szkołach odbędzie się ta akcja. Jest to zachowywane zawsze w tajemnicy do ostatniego momentu. Dlatego wysłałem mój list do wszystkich szkół, w których są członkowie naszego związku - w Toruniu i okolicach" - podkreślił Wiśniewski w rozmowie z PAP.

W swoim liście zwrócił uwagę m.in., że nauczyciele są odpowiedzialni nie tylko za edukację i wychowanie, ale także zbawienie młodego pokolenia.

"To sprzeczne z zamysłem Boga"

"Propagowanie idei dotyczącej swobodnego wyboru tzw. orientacji seksualnej jest sprzeczne z zamysłem Boga zawartym w Księdze Rodzaju Pisma Świętego" - napisał przewodniczący oświatowej "Solidarności" w Toruniu.

Podkreślił, zwracając się do nauczycieli, że większość z nich została ochrzczona, co zobowiązuje ich do udzielania wsparcia młodym ludziom, tak, aby unikali zagrożeń duchowych, przed którymi Bóg ostrzega swoimi przykazaniami.

"W oczywistej sprzeczności z tymi drogowskazami stoi postawa człowieka, który 'w swej dobroci' jest gotów tolerować każde zachowanie drugiego człowieka, nawet takie, które może być przyczyną jego zguby. Pełnienie ważnej funkcji przewodnika ku dorosłości zobowiązuje nas do odpowiedzialności za przyszłość naszych podopiecznych - tą doczesną, a przede wszystkim wieczną" - dodał Wiśniewski w liście.

Stwierdził, że osoby "dotknięte kryzysem tożsamości płci" winny zostać otoczone modlitwą oraz fachową pomocą. Przypomniał, że w minionym tygodniu obchodzona była 35. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Wg szefa oświatowej "Solidarności" w Toruniu kapelan "Solidarności" łączył szacunek do każdego człowieka z konsekwentnym nazywaniem zła po imieniu.

"Całkowitym wypaczeniem ze strony środowisk LGBT jest nazywanie homofobami ludzi, którzy uważają za naturalny jedynie związek kobiety i mężczyzny" - zakończył swój list Wiśniewski.

Cel akcji

Organizowany przez Kampanię Przeciwko Homofobii "Tęczowy piątek" zaplanowano na 25 października. Akcja organizowana jest od 2016 r. Jak wyjaśnia KPH, celem jest okazanie wsparcia młodzieży LGBT.

"Jak wynika z badań w Polsce blisko 70 proc. młodzieży LGBT doznaje przemocy, a w 26 proc. przypadków dochodzi do niej w szkole. Dlatego tak ważne jest, aby dorośli zadbali o atmosferę, która będzie towarzyszyć 'Tęczowemu piątkowi' i okazali młodzieży wsparcie" - wyjaśniła Joanna Skonieczna z Kampanii Przeciw Homofobii.

Organizatorzy akcji zaznaczają, że o tym, jak będzie wyglądał "Tęczowy piątek" w danej szkole zadecyduje wspólnie kadra szkolna, młodzież i rodzice.