Trwa akcja wyciągania samochodu, który zjechał do Wisły z punktu widokowego i zatonął - poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu mł. kpt. inż. Przemysław Baniecki.

"Auto zatonęło w Wiśle dość szybko po tym, jak do niej wpadło. Aktualnie grupa wodno-nurkowa strażaków z Włocławka zajmuje się zabezpieczaniem samochodu pod wodą i będzie on wyciągany" - powiedział rzecznik prasowy toruńskiej straży.



Dodał, że wyciąganie samochodu może potrwać ok. godziny.



"Samochód został przeszukany. Wewnątrz w kabinie nikogo nie ma. Po wydostaniu samochodu z rzeki będziemy przeszukiwali bagażnik, bo nie możemy się do niego dostać" - podkreślił mł. kpt. inż. Baniecki.



Auto zjechało do rzeki z punktu widokowego na jej lewym brzegu.