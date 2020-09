Pracownica sklepu odzieżowego w jednym z centrów handlowych w Toruniu znalazła groźnego skorpiona w kurtce, która miała trafić do sprzedaży. Zwierzę było żywe - informuje Polsat News.

Niecodziennego odkrycia pracownica sklepu w jednej z toruńskich galerii handlowych dokonała w poniedziałek w godzinach popołudniowych. Nieproszony, a groźny gość ukrył się w kurtce, która miała trafić do sprzedaży.

Na miejsce wezwano strażników z Ekopatrolu. Do czasu ich przyjazdu stanowisko, na którym przebywał przedstawiciel jadowitego gatunku, zabezpieczali pracownicy ochrony.



Okazało się, że znalezione zwierzę to skorpion złoty (Mesobuthus martensii). Pajęczak został przewieziony do eksperta z dziedziny terrarystyki.



Skorpion złoty jest drapieżnikiem, którego naturalnym środowiskiem są stepy i pastwiska w północno-wschodnich Chinach i Mandźurii. Żywi się bezkręgowcami, które uśmierca za pomocą silnego jadu. Jad ten, choć nie jest śmiertelny, to jest niebezpieczny również dla człowieka.

Mieszanka trzech toksyn, wchodzących w skład jadu skorpiona złotego jest od ponad tysiąca lat stosowana w tradycyjnej medycynie chińskiej.