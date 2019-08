Włocławek: Trwa wydobywanie zabytkowej łodzi

Trwa akcja wydobywania z Wisły zabytkowej łodzi wikińskiej "Morąg", która wczoraj zatonęła k. Włocławka. Załoga została ewakuowana. "Rzeka nie chce oddać łodzi, którą zniszczył wystający z dna konar drzewa" - powiedział PAP rzecznik prasowy Festiwalu Wisły, w którym jednostka brała udział.

Zdjęcie Parada kilkudziesięciu statków i łodzi biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych we Włocławku podczas Festiwalu Wisły /Tytus Żmijewski /PAP

Łódź "Morąg" ma 18 metrów i należy do floty "Jarmeryka", czyli Marka Szablińskiego - pierwszego polskiego wikinga. W ruchu wikińskim w naszym kraju to człowiek-legenda. To on w poniedziałek wraz z 13-osobową załogą płynął z Włocławka, gdzie rozpoczął się Festiwal Wisły, do kolejnych miejscowości, w których gości impreza.

Reklama

Z informacji przekazanej PAP przez organizatorów wynika, że przyczyną zatonięcia zabytkowej łodzi - kopi historycznej tzw. mniejszej łodzi wojennej znalezionej na dnie Roskilde Fiordu - był niski poziom rzeki i wystający z dna konar drzewa.

"Na szczęście trzynastoosobową załogę udało się ewakuować. Wszystkie przebiegło sprawnie dzięki błyskawicznej akcji służb wodnych i innych uczestników festiwalu. Załoga została ewakuowana do przystani we Włocławku, a dziś rano rozpoczęła się akcja wydobywania łodzi z udziałem płetwonurków i specjalistycznego sprzętu. Niestety, +Morąg+ w tym roku już z nami nie popłynie" - podkreślił rzecznik prasowy festiwalu Jacek Kiełpiński.

Teraz na Wiśle trwa nadal akcja ratowania zabytkowej łodzi, wydobywania jej z dna. Organizatorzy Festiwalu Wisły już zapowiedzieli, że ogłoszona zostanie publiczna zbiórka środków na naprawę pływającego po polskich rzekach od wielu lat zabytku - najszybszej na świecie łodzi wikińskiej.

We wtorek Festiwal gości w Osieku nad Wisłą w gminie Obrowo, a w środę i czwartek nastąpi jego kulminacja na Wiśle w Toruniu oraz na Bulwarze Filadelfijskim, na którym odbędą się targi nadwiślańskich smaków. Wszyscy goście będą mogli także zapoznać się z wiślanym rzemiosłem - z często zapomnianymi dziś, a mającymi w Polsce wielkie tradycje zawodami i profesjami.(