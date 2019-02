"Boże mój!" – nowa sztuka w Teatrze Polonia

Teatr Polonia zaprasza na sztukę "Boże mój!" autorstwa Anat Gov. Reżyseruje Andrzej Seweryn, wystąpią Maria Seweryn, Krzysztof Pluskota i Ignacy Liss. Warszawska premiera spektaklu, który jest koprodukcją z Krakowskim Teatrem Scena STU, odbędzie się 8 lutego.

Zdjęcie Teatr Polonia zaprasza na sztukę "Boże mój!" /fot. Katarzyna Kural-Sadowska /materiały prasowe/INTERIA.PL

Ella, terapeutka, jest samotną matką nastoletniego autystycznego chłopca. Czas dzieli między dom i pracę. W obu miejscach musi być profesjonalnym psychologiem. Pewnego dnia odbiera telefon zrozpaczonego mężczyzny, który prosi o natychmiastowe rozpoczęcie terapii. W przeciwnym razie, uprzedza mężczyzna, może stać się coś strasznego. Ella zgadza się przyjąć go po godzinach pracy, w swoim domu. W drzwiach pojawia się tajemniczy Pan B.

Czy to, że zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo oznacza, że Bóg jest podobny do nas? Sztuka "Boże Mój!" to niezwykle zabawne rozwinięcie takiej myśli. Anat Gov, izraelska dramatopisarka, dowcipnie odwraca relację Stwórca-stworzenie, humorystycznie komentuje znane z Biblii historie. Powraca przy tym do najważniejszych kwestii związanych z naszym losem, na nowo stawiając fundamentalne pytania. W sytuacji "bez wyjścia", w osamotnieniu i rutynie, może zdarzyć się cud. Nieoczekiwane spotkanie, które zmieni wszystko i stanie się początkiem dalszych cudów - spotkanie z Panem B.

Prawa autorskie do sztuki chroni The Israeli Drama, za pośrednictwem AGENCJI ADiT.

Data premiery: 8 lutego 2019, kolejne spektakle: od 9 do 13 lutego oraz od 29 do 31 marca.

BILETY: online [https://teatrpolonia.pl/event-data/3517/boze-moj] oraz w kasach teatrów: tel. 22 589 52 00 oraz 22 622 21 32, bilety@ochteatr.com.pl i bilety@teatrpolonia.pl Pełny repertuar dostępny jest na stronie www teatru: www.teatrpolonia.pl