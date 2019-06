"Gdy Polaczek spotyka Pepika". Rozmowa o Czechach i Polakach na krakowskim Kazimierzu

We wtorek, 11 czerwca, w krakowskim Hevre na ulicy Beera Meiselsa 18 odbędzie się spotkanie inaugurujące cykl "Neighbours", organizowany przez Open Eyes Economy. W starym żydowskim domu modlitewnym na Kazimierzu spotkają się osobowości związane z kulturami czeską i polską, aby porozmawiać o tym, co łączy, a co dzieli dwa sąsiadujące ze sobą narody oraz z czego wynikają te różnice.

Zdjęcie W spotkaniu weźmie udział czeski rzeźbiarz David Cerny /AFP

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Układu z Schengen zostały zniesione granice, które wcześniej uniemożliwiały swobodne podróżowanie czy wymianę towarów i usług pomiędzy Polską a innymi krajami europejskimi. Jednak czy wraz z nimi zniknęły granice w naszych głowach? Cykl spotkań "Neighbours" to refleksja dotycząca relacji Polaków z sąsiadami, związana z różnymi aspektami życia i różnicami między nami a narodami ościennymi - w biznesie, światopoglądzie, polityce, stylu życia, obyczajach itp.

Reklama

- Pasjonują mnie różnice kulturowe, różnorodność. Jestem z założenia pozytywnie nastawiony do obcych. Nawiązywanie kontaktów z innymi nie wzbudza we mnie oporów, nawet jeśli nie znam odpowiedniego języka. Bardzo interesują mnie stereotypy. Patrząc przez niebieskie okulary Open Eyes Economy z niemałym zdumieniem zdałem sobie sprawę z sytuacji, w której się znajdujemy, ale chyba nie dostrzegamy jej powagi. Mam tu na myśli relacje Polski i Polaków z krajami i narodami sąsiednimi. A raczej... ich brak - mówi Mateusz Zmyślony, pomysłodawca cyklu.

Seria połączy interdyscyplinarną dyskusję na ważne tematy ze swobodną pogawędką przy piwie, przełamująca bariery stworzone przez stereotypy czy zatargi z przeszłości. To przedsięwzięcie, którego zadaniem jest zbliżyć Polaków i ich sąsiadów i zainteresować ich sobą nawzajem.

- Jakie znamy zespoły muzyczne ze Słowacji albo Czech? Jaki jest wzajemny transfer kultury pomiędzy naszymi krajami? Ten dziwaczny brak zainteresowania do pewnego stopnia jest odwzajemniony. Czesi zasadniczo nie lubią Polaków. Niemcy są ostrożni, historia wciąż kładzie się cieniem na naszych stosunkach. Słowacy i Ukraińcy często czują się przez nas traktowani z wyższością - sam wiele razy podczas wyjazdów w tamte strony słyszałem aroganckie tony pobrzmiewające w polskich głosach. Dotykamy tu delikatnej materii zaszłości historycznych, które wpływają na współczesność i stosunki między sąsiadującymi ze sobą narodami. Zazwyczaj największe znaczenie mają w nich wojny, wzajemne najazdy i konflikty interesów. Nadszedł już jednak czas, żeby poukładać te sprawy. Sądzę, że kluczem do tego może być turystyka kulturowa i tzw. city break, czyli weekendowe wypady do konkretnych miast. A potem musimy po prostu zacząć być siebie nawzajem ciekawi. Dziś nie jesteśmy. Nie podoba mi się to i chciałbym to zmienić. Stąd pomysł na "Neighbours". Najwyższy czas poprawić nasze relacje z sąsiadami - opowiada Zmyślony.

W ramach cyklu organizatorzy zapraszają do Krakowa znane postacie, aby podejmować tematy takie jak: historia, polityka, tradycja, obyczajowość, muzyka, literatura czy sztuka.

Szczegóły wydarzenia

We wtorkowym spotkaniu w Hevre udział wezmą:

David Černý - czeski rzeźbiarz

ks. Zbigniew Czendlik - polski duchowny pracujący w Czechach

Jolanta Dygoś - dyrektorka festiwalu Kino na Granicy

Anna Maślanka - bohemistka, blogerka

Pavel Peč - tłumacz literatury polskiej na język czeski

Spotkanie poprowadzi politolog i czechofil - Łukasz Grzesiczak.

Neighbours: Gdy Polaczek spotyka Pepika. Rozmowa o Czechach i Polakach

11 czerwca 2019, godz. 19.00

Klub Hevre (poziom +1), ul. Beera Meiselsa 18, Kraków

Wstęp wolny