"Gratulacje dla Pani Olgi Tokarczuk. Sukces polskiego twórcy bardzo cieszy" - napisał na Twitterze wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Dziś Szwedzka Akademia zdecydowała o przyznaniu Literackiej Nagrody Nobla polskiej pisarce.

Zdjęcie Na zdjęciu Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego /Fot. Grzegorz Lyko / ArtService /Agencja FORUM

"Sukces polskiego twórcy bardzo cieszy, tym bardziej, że to kolejny międzynarodowy sukces Pani Tokarczuk. Nagroda Nobla to dobitny dowód na to, że polska kultura jest doceniana na całym świecie. Gratuluję" - czytamy we wpisie wicepremiera.



Reklama

Gliński zobowiązał się też, "powrócić do niedokończonych wcześniej lektur noblistki".



Przypomnijmy, że kilka dni temu minister kultury w rozmowie z Moniką Olejnik na antenie TVN24 powiedział, że próbował czytać książki Tokarczuk, ale nigdy nie dokończył.



Literacki Nobel dla Olgi Tokarczuk pierwsza nagroda Nobla dla Polaka od 23 lat, gdy w 1996 r. otrzymała go Wisława Szymborska.



Tokarczuk otrzymała nagrodę "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia".



Literackiego Nobla otrzymał w tym roku także austriacki pisarz Peter Handtke. W związku ze skandalem, w wyniku którego w 2018 roku Nobla w dziedzinie literatury nie przyznano w ogóle, w tym roku wyłoniono dwóch laureatów.