Spektakle plenerowe w Och-Teatrze

Warszawskie teatry Polonia oraz Och-Teatr jak co roku grają przez całe wakacje. Do spektakli repertuarowych dochodzą plenerowe, na które wstęp jest zawsze wolny.

Zdjęcie Spektakl "2 000 000 krów" /materiały promocyjne

W sierpniu przedstawienia plenerowe odbędą się na scenie Och-Grójecka 65 przed Och-Teatrem. Tam spektakle grane będą codziennie od 1 do 21 sierpnia i w sumie pokazanych zostanie 20 przedstawień. Będą to propozycje dla widzów dorosłych: grany z powodzeniem od 11 lat "Lament na placu Konstytucji", spektakl podparty gitarowym graniem "Jangajan - Hej Joe!" czy wprowadzające do pełnego pasji świata przedstawienie "Flamenco namiętnie", ale także dla dzieci: "Czerwony Kapturek", "Jaś i Małgosia" oraz tegoroczna premiera "2 000 000 kroków".

W sierpniu Och-Teatr będzie nieustannie bawić i zapraszać na komedie, farsy i zabarwione uśmiechem oraz wzruszeniem dramaty. Będzie można zobaczyć m.in. spektakle: "Bal manekinów" - sceniczną groteskę Brunona Jasieńskiego z Maciejem Stuhrem w roli głównej, grane na wielu europejskich scenach "Lekcje stepowania", "Weekend z R." czy "Pomoc domową" z Krystyną Jandą w obsadzie, "Trzeba zabić starszą panią" o zmaganiach opryszków z pewną wyjątkową melomanką oraz "Udając ofiarę" w reżyserii Krystyny Jandy. W sierpniu będzie też ostatnia okazja do zobaczenia spektaklu "Uwaga... Publiczność!" opowiadającego o sytuacji w polskich teatrach i tym, co dzieje się za ich kulisami. Pełen repertuar Och-Teatru znaleźć można na stronie: www.ochteatr.com.pl/repertuar.

Z kolei w Teatrze Polonia będzie można zobaczyć m.in. spektakle: "Piękny nieczuły" z Natalią Sikorą i Pawłem Ciołkoszem w obsadzie, "Matki i synowie" z m.in. Krystyną Jandą, "Klaps! 50 twarzy Greya" (z Magdaleną Lamparską, Martą Walesiak i Mateuszem Damięckim) czy "Konstelacje" z Marią Seweryn i Grzegorzem Małeckim. W sierpniu zagrane zostanie po raz ostatni przedstawienie "Kolacja kanibali" (w obsadzie m.in. Rafał Mohr i Aleksandra Domańska). Pełen repertuar Teatru Polonia dostępny na stronie: www.teatrpolonia.pl/repertuar.