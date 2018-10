Ważniejsze niż Wszechświat. Wykład ks. Michała Hellera

Dlaczego w ogóle coś istnieje? Dlaczego to "coś" jest Wszechświatem? Czy da się wyzwolić z niewoli czasu? Czy istnienie zła w historii Wszechświata da się jakoś usprawiedliwić? Zapraszamy na wykład ks. Michała Hellera. Transmisja na stronie głównej Interii w poniedziałek 29 października od godz. 18.

Nie wiemy, jaki był początek Wszechświata. Nie wiemy, czy Wszechświat zaczął się od Big Bangu. Nie wiemy, czy przedtem coś było. Nie wiemy, czy było jakieś "przedtem".



Nie wiemy, czy są inne Wielkie Wybuchy i inne wszechświaty. Nie wiemy, czy istnieją, i czy w ogóle są do pomyślenia, inne zestawy praw fizyki. Bo być może tylko jeden, samospójny zestaw praw jest możliwy. Ale mamy prawo sądzić, że był Stan Alfa, od którego wszystko wzięło początek. Nie musiał to być początek w sensie czasowym, bo wszystko wskazuje na to, że czas jest tylko pochodną praw fizyki i gdy rodziły się prawa fizyki - i te, które znamy, i może jeszcze jakieś inne - czasu jeszcze nie było.

Tak czy inaczej, "nastał świt - dzień pierwszy".

To było Pierwsze Wcielenie Logosu. Odwieczne Logos, nieskończone Pole Racjonalności, stało się ciałem Wszechświata - Wszechświata, który po miliardach lat wyda nas, istoty rozumne i świadome. Nie tylko rzucą one wyzwanie racjonalności otaczającemu ich światu, ale także postawią pytania o dobro i zło.

Zapraszamy na wykład ks. prof. Michała Hellera 29 października o godzinie 18:00 do Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33.



Na wykład obowiązują wejściówki.

Wykład będzie również transmitowany na stronie głównej Interii. Zapraszamy!



Ale nie uprzedzajmy kolejnych aktów Kosmicznego Dramatu... Postaram się je przedstawić na własny rachunek, pamiętając o tym, że w tych sprawach zawsze bardziej nie wiemy niż wiemy. A to, co jednak jakoś wiemy, pozwala nam przeczuwać ogrom tego, co Jest, a czego nie wiemy.