​Widowisko "Wolność we krwi" w 17 miastach Polski

Kochali, walczyli, pracowali. Marzyli o wolnej i dostatniej Polsce... Widowisko przedstawiające niezwykłe losy zwykłej, polskiej rodziny na przestrzeni ostatnich stu lat będzie można obejrzeć 15 sierpnia na Placu Piłsudskiego w Warszawie i równocześnie na telebimach rozstawionych w centralnych punktach miast wojewódzkich, a dodatkowo w Płocku.

Na zdjęciu Marcin Rogacewicz i Mateusz Banasiuk

Sąsiadujący z Ogrodem Saskim, śródmiejski plac Warszawy 15 sierpnia wieczorem zostanie zamieniony w wielką scenę. Na niej stanie zbudowana na potrzeby widowiska kamienica, do której często będzie zaglądała kamera. - We wnętrzu domu rozegrają się sceny z lat 20-tych, z okupacji, kiedy do kamienicy wkroczą Niemcy, zajrzymy do niej również na czas PRL-u oraz w okresie Solidarności. Oglądający będą mogli wczuć się w atmosferę prawdziwego domu - zapewniają organizatorzy. Pragnienie wolności, walka, marzenia o niepodległej Polsce, praca, zmysł przedsiębiorczy Polaków - to niektóre elementy scenariusza. A także miłość, rodzina i tragedie nieodłącznie związane z pragnieniem normalnego życia w wolnej Polsce.

W kamienicy i na okalającej ją scenie rozegra się historia rodziny Poleskich na przestrzeni stu lat. Tłem opowieści o zwykłych, codziennych sprawach będą wydarzenia polityczne i gospodarcze. Będziemy świadkami "wybuchu Polski" - jak w listopadzie 1918 roku nazywano odzyskanie niepodległości. Posmakujemy dwudziestolecia międzywojennego, okresu pełnego nadziei i radości, w którym Polacy poczuli się nareszcie u siebie. Niestety na krótko. W 1939 roku Polescy - podobnie jak miliony polskich rodzin - zmierzą się z wojną i okupacją. Nie wszystkim będzie dane przeżyć. Niektórym też przyjdzie tułać się po różnych frontach i wrócić do komunistycznej już Polski, w której - jak się przekonają - nie będzie dla nich miejsca.

Wraz z bohaterami widowiska widz pozna reformy Grabskiego, ratowanie polskiego złota, by nie wpadło w ręce hitlerowców, stan wojenny, gospodarcze przemiany kraju. Pozorna wolność PRL-u będzie przez niektórych Poleskich akceptowana. Inni - wciąż prześladowani - po zakończeniu wojny oddadzą za Polskę życie.

Kulminacją podróży będzie 15 sierpnia 2018 roku. - Podczas widowiska widza czekają nie tylko interesująca narracja, ale też wzruszenia. - "Wolność we krwi" jest spektaklem przepełnionym emocjami - podkreślają organizatorzy.



Na zdjęciu Jerzy Grzechnik i Marek Molak

Narratorem historii na Placu Piłsudskiego będzie Radosław Pazura. Główną bohaterką - Wiktoria Poleska, seniorka rodu, która przyszła na świat 11 listopada 1918 roku. Najmłodszą Wiktorię zagra wokalistka Katarzyna Dereń, "średnią" Wicię - aktorka filmowa i teatralna - Dominika Ostałowska, a dojrzałą panią Wiktorię - warszawska aktorka Kazimiera Utrata. Obok nich, w przedstawieniu wystąpią między innymi: Joanna Moro, Mateusz Banasiuk, Artur Chamski, Darek Kordek i Jarosław Jakimowicz.

Widowisko na żywo będą dopełniały wątki fabularne, prezentowane na dużych ekranach. Sceny fabularne nagrywano m. in. na Placu Bankowym, gdzie mieściła się pierwsza siedziba banku centralnego, a nieopodal, na ul Bielańskiej przed II wojną światową, siedzibę miał Bank Polski SA. Katownię przy Rakowieckiej "zagrała" stara papiernia w Konstancinie. W postać ubeckiego oprawcy brutalnie przesłuchującego AK-owca Wojciecha Poleskiego (Mateusz Banasiuk) wcielił się Jarosław Jakimowicz, grając najbardziej negatywną postać. - Doskonale rozumiem teraz aktorów, którzy po wyjściu z teatru idą na spacer, bo muszą "wygasić emocje". Ja, po zagraniu sceny tortur, nie spałem do rana - przyznał Interii aktor.

Autorzy spektaklu zacierają granicę między aktorem a widzem. Zgromadzeni na Placu Piłsudskiego i na placach innych miast kilkakrotnie poczują, jakby uczestniczyli w historii. - Na przykład podczas sceny, kiedy jedna z postaci przeżywa ważną, wewnętrzną przemianę - ujawnia organizator.

Wykonawcom towarzyszyć będzie chór i orkiestra, a podczas widowiska wielokrotnie zabrzmią znane rytmy. Będą to współczesne przeboje zagrane w nowych aranżacjach i w nowym kontekście. - To jeszcze jeden przykład na to, że historia nie jest przeszłością, a dzieje się na naszych oczach także dziś - powiedział Jacek Majcherek z NBP.

Wolność, wojna, komunistyczny reżim, pielgrzymka papieża Polaka, stan wojenny, Solidarność... Wszystkie te wydarzenia odcisną na rodzinie Poleskich swoje piętno. Podobnie było w wielu naszych rodzinach. Dlatego w "Wolności we krwi" każdy znajdzie odniesienie do siebie i swoich bliskich. Być może wzruszy się i utożsami z bohaterami. W widowisku, jak w magicznym lustrze, zobaczy twarze swoich przodków, bliskich, a kto wie, może swoją własną...

Organizatorem przedstawienia "Wolność we krwi" jest Narodowy Bank Polski a honorowy patronat objął nad widowiskiem prezydent Andrzej Duda. Wstęp na przedstawienie jest wolny.

Premiera widowiska: 15 sierpnia 2018 r., godz. 20:30, plac Piłsudskiego w Warszawie. Wstęp wolny.

Godz. 17.00 - otwarcie bramek.

Godz. 18.00 - otwarcie strefy My Polacy, w której będzie można m.in.: poznać historię i działalność Narodowego Banku Polskiego oraz Centrum Pieniądza NBP, kupić najnowszą monetę kolekcjonerską "My Polacy Dumni i Wolni 1918-2018" z QR-kodem, zobaczyć jak powstają monety i banknoty, obejrzeć prezentację nowoczesnego sprzętu wojskowego i policyjnego.