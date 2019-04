Policjanci z Opoczna zatrzymali czterech mężczyzn, którzy mieli pozbawić wolności i pobić 22-letniego mieszkańca powiatu opoczyńskiego. Dwóch z nich trafiło do aresztu, wobec pozostałych zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Wszystkim grozi do 5 lat więzienia.

Poinformowała o tym we wtorek PAP asp. szt. Barbara Stępień z opoczyńskiej policji.

Jak wyjaśniła, do zdarzenia doszło w ubiegły piątek w jednej z miejscowości w gminie Opoczno. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że tego dnia wieczorem 24-letni kuzyn ofiary zaprosił go na przejażdżkę do pobliskiego lasu. 22-latek zgodził się. W lesie czekali już na nich trzej agresywni mężczyźni. Pokrzywdzony został siłą wyciągnięty z samochodu i dotkliwie pobity.

Następnie sprawcy przenieśli 22-latka do bagażnika, zamknęli i kilkanaście minut przewozili po pobliskich miejscowościach. Później ofiara została jeszcze raz pobita i zostawiona w lesie.

"Policjanci szybko ustalili sprawców. To mężczyźni w wieku 21, 24, 26 i 32 lat. Podczas przeszukań ich mieszkań, w domu 26-latka ujawniono i zabezpieczono 14 gramów amfetaminy" - poinformowała Stępień.

Według ustaleń policji przyczyną pobicia były nieporozumienia pomiędzy mężczyznami dotyczące ich wspólnych nielegalnych interesów.

Dwóch podejrzanych o pozbawienie wolności 22-latka i pobicie go zostało aresztowanych, wobec pozostałych dwóch zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Dodatkowo jeden z podejrzanych odpowie jeszcze za posiadanie prawie 14 gramów amfetaminy.

Wszystkim oskarżonym mężczyznom grozi nawet 5 lat więzienia.