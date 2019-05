Metropolita Łódzki abp Grzegorz Ryś przekazał dziekanom wszystkich dekanatów archidiecezji łódzkiej dokumenty dotyczące ochrony dzieci i niepełnosprawnych. Mają się z nimi zapoznać wszyscy księża, zakonnicy i pracujący z ramienia Kościoła z dziećmi świeccy - informuje KAI.

Zestaw dokumentów: obowiązujący duchownych papieski list apostolski "Vos estis lux mundi", regulujący zasady zgłaszania przypadków czynów pedofilskich i odpowiedzialności przełożonych, a także diecezjalne "Zasady ochrony małoletnich i niepełnosprawnych w praktyce wychowawczo duszpasterskiej" abp Ryś przekazał w poniedziałek przedstawicielom 27 dekanatów archidiecezji. Ci zaś mają je przekazać wszystkim księżom, zakonnikom i tym świeckim, którzy z ramienia Kościoła pracują z dziećmi.



Do przekazanego zbioru dołączono deklarację potwierdzającą zapoznanie się z przepisami. Arcybiskup zobowiązał wszystkich księży, którzy otrzymali dokumenty, do przesłania do kurii własnoręcznie podpisanej deklaracji w ciągu tygodnia. Osoby świeckie, pracujące z ramienia Kościoła z dziećmi, czyli - katecheci, kościelni, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli katolickich, prowadzący schole czy animatorzy grup parafialnych - mają zaś przekazać podpisaną deklarację proboszczowi parafii, gdzie pracują.



Jak podaje KAI, odnosząc się do diecezjalnych "Zasad", abp Ryś zauważył, że zostały one przygotowane, by "wyjść naprzeciw ludziom Kościoła zaangażowanym w pracę z dziećmi i młodzieżą", a także "żeby uniknąć trudnych sytuacji oraz późniejszego tłumaczenia się z niewiedzy i nieznajomości prawa i zasad".

Jak cytuje KAI: "Zależało nam na tym, żeby dotknąć w tym dokumencie wszystkie środowiska, gdzie istniejemy oficjalnie jako Kościół. Mamy osobno opisane szkoły katolickie, seminarium i formację stałą. Wszystkie możliwe sytuacje, w których ktoś z ramienia Kościoła spotyka się z dzieckiem lub młodym człowiekiem. To jest to, co mamy dziś do zrobienia" - powiedział abp Ryś.

