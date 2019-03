Wszczęto postępowanie prokuratorskie w sprawie dotkliwego pogryzienia przez psy mężczyzny, który biegał w Lesie Łagiewnickim w Łodzi. Do zdarzenia doszło w niedzielę (3 marca) rano. Policja apeluje o kontakt do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia.

O wszczęciu postępowania poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Dodał, że czyn ten zagrożony jest karą do trzech lat pozbawienia wolności. Zaznaczył, że można też mówić o nieumyślnym spowodowaniu u pokrzywdzonego obrażeń ciała przez osoby zobowiązane do opieki nad zwierzętami.

Dotkliwie pogryziony

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę. Z ustaleń wynika, że mężczyzna wcześniej już wielokrotnie biegał po Lesie Łagiewnickim w godzinach porannych. W niedzielę rano zaatakowały go trzy psy, których wcześniej tam nie widywał. Zwierzęta były bardzo agresywne i pogryzły go w ręce i nogi.

Pomocy udzielili mężczyźnie pracownicy pobliskiego hotelu. Oni też nie widzieli wcześniej w tamtej okolicy agresywnych zwierząt.

W związku z obrażeniami ciała pokrzywdzony trafił do jednego z łódzkich szpitali, gdzie wciąż przebywa.

Poszukiwania właścicieli psów

"Podjęte zostały działania w kierunku zabezpieczenia dokumentacji medycznej. Planujemy powołać biegłego, który pomoże dokonać oceny stopnia doznanych obrażeń, co będzie miało wpływ na kwalifikację prawną. Planowane jest przesłuchanie pokrzywdzonego, świadków zdarzenia - osób, które udzielały pomocy" - powiedział Kopania.

Podkreślił, że podstawowe znaczenie będzie miało natomiast ustalenie właścicieli psów, bądź osób odpowiedzialnych za opiekę nad nimi. "Niewątpliwie powinna ona być tak sprawowana, by zwierzęta nie zagrażały życiu i zdrowiu innych osób. Niedociągnięcia w tym zakresie skutkować mogą przedstawieniem zarzutów" - dodał.

Apel policji

Prokuratura i policja proszą też o kontakt osoby, do których nie udało się jeszcze dotrzeć, a które widziały biegające w pobliżu miejsca zdarzenia psy lub były świadkami dotkliwego, niedzielnego pogryzienia.

