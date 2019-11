W łódzkiej PO zapowiada się rewolucja. Trzynaście kół ma połączyć się w jedno wielkie Koło Łódź na czele z Hanną Zdanowską. Konsolidacja ma mieć związek ze zbliżającymi się wyborami na przewodniczącego Platformy - czytamy w "Dzienniku Łódzkim".

Zdjęcie Hanna Zdanowska /Lukasz Szelag /Reporter

Informację o łączeniu się kół w jedno potwierdza Tomasz Piotrowski, rzecznik zarząd regionu PO.



Według "Dziennika Łódzkiego" już co najmniej osiem z 13 kół podjęło uchwały o wejściu do Koła Łódź. W 13 kołach zrzeszonych jest 1,2 tys. członków. Przy okazji połączenia mają też zostać odsiane "martwe dusze".

Reklama

Według gazety, konsolidacja ma związek ze zbliżającymi się wyborami na przewodniczącego PO. "Jedno koło z trzeciego co do wielkości miasta w Polsce jedną uchwałą może dać jasny sygnał, kogo popiera, a od czasu kampanii parlamentarnej wiadomo, że Zdanowska Grzegorza Schetyny nie poprze" - czytamy.



Z drugiej strony, może to być forma zabezpieczenia się Zdanowskiej przed próbą jej zawieszenia lub usunięcia z PO przez Schetynę, gdyby ten ponownie wygrał wybory na przewodniczącego.



'Dziennik Łódzki" wskazuje też, że za łączeniem kół może kryć się też konsolidacja władzy samej Zdanowskiej, która kieruje już zarządem regionu łódzkiego PO.



"Utworzenie Koła Łódź oznacza, że jakiekolwiek znaczenie polityczne straci zarząd miejski PO w Łodzi" - czytamy.



Więcej w "Dzienniku Łódzkim".