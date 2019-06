W odpowiedzi na zarzuty organizacji Greenpeace, która wskazała Elektrownię Bełchatów jako "jednego z dwóch największych niszczycieli klimatu w Polsce", PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna przesłało oświadczenie. Przekonuje w nim, że troska o środowisko naturalne jest jednym z priorytetów bełchatowskiej elektrowni.

"Tylko w ostatnich latach na projekty inwestycyjne związane z modernizacją elektrowni oraz ochroną powietrza przeznaczyliśmy 9 mld zł i planujemy wydać kolejne pieniądze na ten cel. Z zapasem spełniamy też wszystkie krajowe i unijne normy dotyczące emisji substancji do atmosfery, będziemy też przygotowani na zaostrzenie przepisów, które czeka nas w 2021 roku" - zaznaczyła rzecznik PGE GiEK Sandra Apanasionek w oświadczeniu.



"Wstyd". Protest działaczy Greenpeace

To odpowiedź na działania aktywistów Greenpeace, którzy w nocy z piątku na sobotę na chłodni kominowej elektrowni w Bełchatowie wyświetlili twarz premiera Morawieckiego z napisem "Wstyd". Zaprotestowali w ten sposób przeciwko zablokowaniu zapisu o dojściu do 2050 r. UE do neutralności klimatycznej.

Aktywista Greenpeace Marek Józefiak podkreślił wówczas, że akcja pokazała "dwóch największych niszczycieli klimatu w Polsce" - elektrownię w Bełchatowie, która jest "największym europejskim emitentem dwutlenku węgla", oraz premiera Morawieckiego, który "w skrajnie nieodpowiedzialny sposób zablokował potrzebny Europie i Polsce cel neutralności klimatycznej".

Rzecznik PGE GiEK przypomniała, że Elektrownia Bełchatów jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski, ponieważ jej produkcja pokrywa aż 22 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Prąd wyprodukowany w Bełchatowie może zaspokoić potrzeby energetyczne 11,5 mln gospodarstw domowych.

"Od lat 90. do chwili obecnej w Elektrowni Bełchatów emisja tlenków siarki zredukowana została o 90 proc., emisja tlenków azotu o 47 proc., a pyłów o 97 proc. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat jednostkowa emisja dwutlenku węgla, powstającego ze spalania węgla brunatnego na 1 megawatogodzinę wyprodukowanej energii, sukcesywnie spada. Takie efekty mogły zostać osiągnięte wyłącznie dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii" - dodała Apanasionek.