Konstantynów Łódzki: Samochód przebił się przez ścianę kamienicy

W niedzielę (27 września) w Konstantynowie Łódzkim samochód osobowy przebił się przez ścianę oraz okna kamienicy. - Gdybym nie poszła do łazienki, byłabym pod samochodem - mówi Polsat News pani Tamara, Ukrainka wynajmująca pokój, w który wjechało auto.

Zdjęcie Samochód wybił się na krawężniku, przeleciał przez barierki i przez okno wpadł do budynku wielorodzinnego /Polsat News

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 23.30 u zbiegu ul. Łaskiej i ul. Kilińskiego.



Ze wstępnych informacji policji wynika, że 23-letnia mieszkanka Konstantynowa kierując volkswagenem, nie zatrzymała się na skrzyżowaniu. Pojazd wybił się na krawężniku, przeleciał nad barierkami i uderzył w ścianę kamienicy, przebijając się do jej wnętrza - informuje serwis expressilustrowany.pl.

Reklama

Aby wyswobodzić kobietę z pojazdu, potrzebna była interwencja strażaków.



Szczegóły wypadku ustala policja. Nie wiadomo, czy w chwili wypadku 23-latka była trzeźwa.



- Nie wiem, dlaczego kobieta nie została przebadana alkomatem na miejscu. Pobrano jej krew do badań - mówi Ilona Sidorko z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

W kamienicy, w której zatrzymał się volkswagen, mieszkały cztery rodziny - łącznie dziewięć osób.

- Kiedy się to zdarzyło, byłam w mieszkaniu. Gdybym nie poszła do łazienki, byłabym pod samochodem - mówi Polsat News pani Tamara, Ukrainka wynajmująca pokój, w który wjechało auto.



- Wyszłam i nie rozumiałam, co się stało. Ktoś krzyknął: Tamara, żyjesz? Odpowiedziałam: tak, co się stało. A ktoś mówi: samochód wjechał do pokoju - relacjonuje.



Budynek został wyłączony z użytkowania.

23-latka przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.