Kutno: Pożar szpitalnego łóżka. Pacjent nie żyje

Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności pożaru łóżka w szpitalu w Kutnie (Łódzkie), do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. W wyniku doznanych poparzeń śmierć poniósł 37-letni pacjent.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziolek /East News

O wszczęciu śledztwa w tej sprawie poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Reklama

Ustalono, że 37-letni mężczyzna do kutnowskiego szpitala trafił w minioną sobotę. Został zakwalifikowany do pobytu na oddziale chorób wewnętrznych, gdzie trafił do dwuosobowej sali.

"Z relacji personelu medycznego wynika, że wdrożono właściwą terapię. Minionej nocy ok. godz. 24 mężczyzna zaczął się dziwnie zachowywać. Nielogicznie się wypowiadał, chciał wyjść ze szpitala. Był agresywny. To spowodowało, że podjęto decyzję o przywiązaniu go do łóżka pasami bezpieczeństwa" - relacjonował prok. Kopania.

Ok. godz. 1 w nocy w zajmowanej przez niego sali doszło do pożaru, o czym personel poinformował drugi z pacjentów. W jego wyniku 37-latek doznał poparzeń ok. 70-procent powierzchni ciała. Przeniesiono go na OIOM, a następnie do specjalistycznej placówki zajmującej się leczeniem poparzeń. We wtorek rano stwierdzono jego zgon.

"Przeprowadzone z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa oględziny doprowadziły do ujawnienia na łóżku, które uległo spaleniu, papierosów i nadpalonej zapalniczki. Aktualnie prowadzone postępowanie, dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Niewykluczone jest, że po pogłębieniu ustaleń kwalifikacja prawna zdarzenia ulegnie zmianie" - wyjaśnił rzecznik prokuratury.

Dodał, że trwające czynności mają ustalić przyczyny pożaru. Badane jest również dochowanie przez personel szpitala właściwych procedur i wymogów bezpieczeństwa.