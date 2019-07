Łódź: Metropolita łódzki zdjął karę ekskomuniki z ks. Misiaka

Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś zdjął w środę karę ekskomuniki z jednego z najbardziej rozpoznawalnych księży archidiecezji ks. Michała Misiaka, znanego z nietypowych działań ewangelizacyjnych.

Zdjęcie Arcybiskup Grzegorz Ryś /Piotr Kamionka /Reporter

O swojej decyzji abp. Ryś poinformował na stronie internetowej archidiecezji.

"W oparciu o kanon 1355 par. 2 Kodeksu Prawa kanonicznego, mając na uwadze podjęty przez księdza czas pokuty i nawrócenia i złożone przede mną wyznanie wiary, niniejszym zwalniam księdza z kary ekskomuniki wiążącej mocą samego prawa, którą zaciągnął Ksiądz 24 maja br." - można przeczytać w piśmie podpisanym przez metropolitę łódzkiego.

Jak zaznaczył arcybiskup, podjęcie decyzji - po wniosku skierowanym przez ks. Misiaka - poprzedziła seria rozmów z duchownym.

Ks. Misiak zaciągnął na siebie ekskomunikę i został wykluczony z Kościoła katolickiego po tym, jak wyjechał na kilka miesięcy do Izraela, aby medytować na pustyni i rozwijać się duchowo. Według lokalnych mediów miał tam przyjąć chrzest w Jordanie z rąk protestanta.

Obecnie księdza Misiaka można spotkać na jednej z ławek przy ul. Piotrkowskiej; przez media społecznościowe zaprasza na nią wszystkich na wspólną modlitwę i rozmowę. Jak podał, w ciągu ostatnich czterech dni odwiedziło go ok. 60 osób.

Ksiądz Misiak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych duchownych w archidiecezji łódzkiej, znany z niekonwencyjnych działań, m.in. organizacji Chrystoteki - imprezy, podczas której młodzi ludzie mogli posłuchać muzyki, potańczyć, a także się wyspowiadać. Był twórcą chrześcijańskiej szkoły tańca Dance Hope, w której uczyła się przede wszystkim młodzież z trudnych środowisk. Nocą spacerował po ulicach centrum Łodzi i spowiadał. Walczył przeciwko dopalaczom, poszedł z kolędą do agencji towarzyskiej.

