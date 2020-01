W środę na oddział zakaźny wojewódzkiego szpitala im. Biegańskiego w Łodzi trafił mężczyzna, który kilka dni temu wrócił do Polski z chińskiego Wuhan - informuje Polsat News.

Jak podaje Polsat News, mężczyzna zadzwonił na pogotowie, bo miał gorączkę i objawy osłabienia. Wysłano po niego specjalną karetkę. Został przewieziony do szpitala im. Biegańskiego.

Informację potwierdziła w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" rzeczniczka Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Dagmara Zalewska. Przekazała, że pacjent jest na obserwacji.



"Dopiero pobrane próbki pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy to podejrzenie, czy jest to koronawirus" - poinformował Polsat News.



We wtorek wieczorem do szpitala im. Biegańskiego w Łodzi trafiła pacjentka z zagranicy z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Kobieta przebywała w jednym z łódzkich hoteli. Wstępnie lekarze stwierdzili jednak, że jej dolegliwości nie mają związku z koronawirusem .