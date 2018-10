Łódź: Odnalezione w piątek zwłoki to prawdopodobnie ciało zaginionej 28-latki

Wczoraj w Łodzi, w okolicy Stawów Jana odnaleziono ludzkie zwłoki. Dzisiaj na konferencji prasowej łódzka prokuratura poinformowała z dużym prawdopodobieństwem, że zwłoki należą do Pauliny Dynkowskiej. W tej sprawie zatrzymano trzy osoby.

Zdjęcie Zaginięcie 28-latki zgłoszono w minioną sobotę /123RF/PICSEL

Ludzkie zwłoki zostały odnalezione wczoraj w okolicy Stawów Jana. Od tamtego czasu policja i prokuratura nie podawały żadnych informacji, tłumacząc się dobrem śledztwa.

Wcześniej łódzka prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące bezprawnego pozbawienia wolności 28-letniej Pauliny D., której zaginięcie zgłoszono w minioną sobotę w Łodzi.

Kobieta wyszła z domu w piątek, by wieczorem spotkać się ze znajomymi. Ostatni raz była widziana w towarzystwie nieznanego mężczyzny - co zapisały kamery monitoringu - na jednej z łódzkich ulic. Policja zidentyfikowała tożsamość mężczyzny; okazało się, że jest to obcokrajowiec.