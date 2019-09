Sąd Okręgowy w Łodzi przyznał kobiecie, która przewróciła się na oblodzonym chodniku, 322 tysiące złotych rekompensaty - poinformował "Express Ilustrowany".

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Piotr Jędzura /Reporter

Emerytka poślizgnęła się na oblodzonym chodniku przed budynkiem spółdzielni mieszkaniowej. Po upadku czuła się dobrze, ale po powrocie do domu stan jej zdrowia zaczął się pogarszać.



Trafiła do szpitala, gdzie okazało się, że jej dolegliwości powoduje krwiak śródczaszkowego i częściowy niedowład. Kobieta straciła pamięć oraz umiejętność sprawnego czytania i liczenia.



Po wypisaniu ze szpitala kobieta trafiła do całodobowej placówki opiekuńczej.

Prywatna firma, która odpowiadała za sprzątanie i odśnieżanie za niewywiązanie się ze swoich obowiązków, musi wypłacić odszkodowanie w wysokości 322 tys. złotych - zadecydował łódzki sąd.