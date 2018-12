Do 10 lat więzienia grozi 47-letniemu mężczyźnie, który próbował ukraść choinkę i bombki należące do sąsiada – poinformowała w poniedziałek PAP łódzka policja. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w jednej z kamienic w Łodzi.

Policjanci powiadomieni zostali o kradzieży choinki wraz z ozdobami w dzielnicy Łódź-Widzew. Po przybyciu pod wskazany adres funkcjonariusze zastali pokrzywdzonego, który nakrył swojego sąsiada na gorącym uczynku kradzieży z włamaniem. Sąsiad z pomieszczenia na strychu próbował ukraść jego choinkę wraz z ozdobami.



Włamywacz, widząc właściciela choinki, pozostawił łup na strychu i uciekł do zajmowanego przez siebie mieszkania. Policjanci odwiedzili amatora cudzej własności w jego domu i go zatrzymali. 47-letni mężczyzna, notowany wcześniej za podobne przestępstwa, usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.



Grozi mu nawet 10 lat więzienia.