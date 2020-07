Niespodziewany "gość" pojawił się w jednym z łódzkich mieszkań. Pająk ptasznik prawdopodobnie wszedł przez otwarte okno. Jak informuje "Dziennik Łódzki", mieszkańcy byli przerażeni. Wezwali na pomoc straż miejską.

Zdjęcie Ptasznik olbrzymi, zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Do zdarzenia doszło w piątek, 17 lipca, w jednym z bloków przy ul. Krzemienieckiej w Łodzi.

Jak podaje "Dziennik Łódzki", mieszkańcy byli przerażeni i wezwali na pomoc Animal Patrol ze Straży Miejskiej w Łodzi. Funkcjonariusze odłowili pająka i umieścili go w plastikowym pudełku z dziurkami.

Nie wiadomo, w jaki sposób ptasznik znalazł się w mieszkaniu na czwartym piętrze. Strażnicy miejscy podejrzewają, że prawdopodobnie wszedł przez otwarte okno. Lokatorzy nie słyszeli jednak, aby któryś z sąsiadów hodował w mieszkaniu podobnego pająka.

"Ptasznik olbrzymi to drugi co do wielkości pająk świata, większy od niego jest jedynie Theraphosa blondi, czyli ptasznik goliat. Zazwyczaj nie bywa agresywny, jest dość spokojny i nadaje się podobno nawet dla odpowiedzialnych, początkujących terrarystów" - poinformował na swoim profilu na Facebooku Animal Patrol.

Po interwencji pająk trafił do do jednego z łódzki sklepów zoologicznych.

Ptasznik olbrzymi ma około 10 cm długości, a jego nogi mogą mieć nawet do 30 cm. Naturalnie występuje jedynie w Brazylii.