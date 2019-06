Łódź: Wśród warzyw uprawiał na balkonie marihuanę

Policjanci z Łodzi zatrzymali 39-letniego mieszkańca miasta, który na swoim balkonie uprawiał marihuanę. Mężczyzna tłumaczył funkcjonariuszom, że nasiona przyniosły tam... ptaki. 39-latkowi grozi kara trzech lat więzienia.

Zdjęcie Łódź: Na balkonie wśród pomidorów uprawiał marihuanę /lodz.policja.gov.pl /Policja

Jak informuje policja, do odkrycia w jednym z łódzkich bloków doszło we wtorek, 25 czerwca. Funkcjonariusze udali się do mieszkania na ul. Górnej.



"Właściciel był bardzo zaskoczony wizytą stróżów prawa i w pierwszej chwili nie chciał ich wpuścić do mieszkania. Jak się okazało, chciał w ten sposób ukryć nielegalną plantację. Jednak policjanci już na klatce schodowej poczuli silną woń marihuany" - czytamy na stronie łódzkiej policji.



Podczas przeszukania pomieszczeń policjanci znaleźli na balkonie 11 krzaków konopi indyjskich, które rosły wśród warzyw i kwiatów.



Według relacji policji, mężczyzna cały czas udawał zaskoczonego. Utrzymywał, że krzaki nie są jego. Tłumaczył, że nasiona mogły przynieść na balkon... ptaki.



Funkcjonariusze zabezpieczyli też w mieszkaniu specjalny namiot do uprawy marihuany, lampy i wentylatory.



39-latkowi z Łodzi grozi kara trzech lat pozbawienia wolności.