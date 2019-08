Łódź: Wybił szyby i ukradł telefony... z miłości

Policja zatrzymała 44-latka, który wybił szyby w mieszkaniu kobiety, w której - jak tłumaczył - był zakochany, a także ukradł jej dwa telefony komórkowe. Teraz grozi mu kara do pięciu lat więzienia - poinformowała Izabela Sobczyk z łódzkiej policji.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Izabela Sobczyk poinformowała, że do zdarzenia doszło w sobotę, 17 sierpnia, w Łodzi. Tego dnia do jednego z komisariatów przyszedł mężczyzna, który przyznał się, że wybił szyby w mieszkaniu, mieszczącym się przy ul. Wyszyńskiego.



Jak wyjaśnił, od dawna jest zakochany we właścicielce tego lokalu, jednak ona odrzuca jego zaloty.

Policjanci pojechali pod wskazany adres. 45-letnia kobieta potwierdziła słowa mężczyzny i dodała, że nie tylko wybił jej szyby w mieszkaniu, ale także ukradł dwa telefony komórkowe. 44-latek tłumaczył, że wziął je przez pomyłkę, bo jeden z nich do złudzenia przypomina jego aparat, który został skradziony kilka dni temu.

Wartość strat, jakie poniosła kobieta w wyniku wybicia szyb w mieszkaniu oraz kradzieży telefonów, wynosi 3,6 tys. zł.

Okazało się, że mężczyzna wcześniej był już notowany. Teraz grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.