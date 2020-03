Łódź: Zatrzymano 29-latka poszukiwanego przez 15 prokuratur

Policjanci z Koluszek (woj. łódzkie) namierzyli mężczyznę, który był poszukiwany przez 15 prokuratur z całego kraju. 29-latek został zatrzymany w Łodzi ze swoja partnerką, również poszukiwaną przez prokuratury w Szczecinku i Piasecznie. Mężczyzna trafił do aresztu.

Jak poinformowała Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, jej koledzy dotarli do jednego z łódzkich mieszkań, w którym ukrywało się małżeństwo 29-latków. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym wydanym w grudniu ubiegłego roku przez łódzką oraz 14 innych prokuratur - z Oświęcimia, Grodziska Mazowieckiego, Siedlec, Bielska-Białej, Piaseczna, Warszawy, Gorlic, Cieszyna, Skierniewic, Będzina, Rudy Śląskiej, Białegostoku, Tych, Nowego Sącza. Z kolei jego żona była poszukiwana przez prokuraturę w Szczecinku i Piasecznie.

Według policji, zatrzymanie przebiegło bez problemów - funkcjonariusze pojechali w ustalone miejsce i obserwowali je przez dłuższy czas. Gdy zapukali do drzwi wytypowanego mieszkania, otworzył je im poszukiwany; wewnątrz była też jego żona, której wystawiono wezwanie do stawiennictwa w stosownych urzędach. Natomiast 29-latek został od razu zatrzymany i doprowadzony do aresztu.