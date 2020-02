We wtorek nad ranem doszło do pożaru domu drewnianego w Piątku (woj. łódzkie). W jego wyniku śmierć poniosły dwie osoby. Sześć zastępów straży pożarnej dogasza ogień.

"Około godz. 4.00 we wtorek wpłynęło zgłoszenie o pożarze w Piątku przy ul. Pokrzywnej. Palił się drewniany budynek. Wewnątrz odnaleziono zwłoki dwóch osób. Jak ustalono, to ok. 40-letni mężczyzna i ok. 60-letnia kobieta. Z pobliskich zabudowań na czas akcji gaśniczej ewakuowano 16 osób" - poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak.

Na miejscu trwa dogaszanie pożaru.



Jego prawdopodobną przyczyną było zaprószenie ognia.