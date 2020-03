Sztab kryzysowy działa w Rawie Mazowieckiej (Łódzkie) po tym, jak z powodu powikłań pogrypowych zmarła uczennica tamtejszej podstawówki. Zalecane są szczególne środki ostrożności oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny i profilaktyki w placówkach edukacyjnych.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /fot. Karol Makurat /Reporter

Jak poinformował burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla, jedna z uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 zmarła w wyniku powikłania po grypie typu A.



"W związku z tym oraz licznymi zachorowaniami na grypę, a także sytuacją na świecie związaną z koronawirusem jeszcze w niedzielę profilaktycznie zaleciłem dezynfekcję szkoły. Podczas zwołanych spotkań z rodzicami wystosowaliśmy apel, aby w przypadku objawów przeziębienia u dzieci nie posyłali ich do szkół, tylko udali się do lekarza lub wezwali go do domu. O podobne zachowanie prosimy też nauczycieli" - powiedział burmistrz.



We wtorek w tej sprawie zwołano sztab kryzysowy, w którym uczestniczyły władze miasta, starostwa, wszystkich gmin powiatu rawskiego, dyrektorzy placówek edukacyjnych oraz inspektor sanitarny. Jego uczestnicy proszą mieszkańców i pracowników szkół o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie podstawowych zasad higieny z wykorzystaniem odpowiednich środków czystości i profilaktyki w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Zalecono także ograniczenie odwiedzin w szpitalu.



"We wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych sukcesywnie przeprowadzimy dezynfekcję pomieszczeń w celu eliminacji chorobotwórczych wirusów. Podejmowane działania profilaktyczne mają na celu zachowanie bezpieczeństwa przebywających w szkołach, przedszkolach i żłobku podopiecznych oraz pracowników. Mam nadzieję, że takie działanie ochronne oraz zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad higieny ograniczy ryzyko zachorowania" - zaznaczył Irla.



Radio Łódź podało, że w szpitalu w Łodzi przebywa także inny uczeń z tej samej szkoły, który był obserwowany pod kątem zakażenia koronawirusem. Choroby u chłopca nie stwierdzono, pozostał jednak w szpitalu na obserwacji, ponieważ również miał powikłania grypowe.