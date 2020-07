Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 16-letniej dziewczyny, która została kilkakrotnie ugodzona nożem. Do ataku doszło w sobotę (18 lipca) w Dzierzgowie (pow. łowicki). W związku ze sprawą zatrzymano młodego mężczyznę - poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania.

Zdjęcie Policja, zdjęcie ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Według jego relacji do zdarzenia doszło ok. godz. 14 na terenie jednej z posesji w Dzierzgowie. Dziewczyna kosiła trawę, kiedy niespodziewanie podszedł do niej mężczyzna i kilkakrotnie ugodził ją nożem. Następnie uciekł w stronę pobliskiego lasu. Nóż porzucił na miejscu zdarzenia.

Świadkami ataku byli domownicy - brat ofiary, ojciec i babcia. Natychmiast wezwano pomoc, ale nastolatki nie udało się uratować.

22-latek, który jest mieszkańcem sąsiedniej miejscowości, został zatrzymany ok. kilometra od Dzierzgowa. Jak mówi Kopania, przechodzący drogą policjant po służbie zauważył zakrwawionego mężczyznę i go zatrzymał.

Podejrzewany był trzeźwy, pobrano mu krew pod kątem badań na obecność środków odurzających.

Na miejscu pracują: prokurator, policja oraz biegli.

Jak poinformował Kopania, 16-latka i 22-latek znali się wcześniej.