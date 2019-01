​Łódzkie: Zatrzymano mężczyznę, który składał propozycje seksualne 14-latce

Do pięciu lat więzienia grozi 32-latkowi, który przez internet składał propozycje seksualne 14-latce. Mężczyzna umówił się z małoletnią i przyjechał na spotkanie do Piotrkowa Trybunalskiego z woj. lubelskiego. Został zatrzymany, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

Zdjęcie policja; zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Poinformowała o tym w poniedziałek PAP Ilona Sidorko z piotrkowskiej policji.

Wyjaśniła, że policjanci zostali powiadomieni przez jednego z internautów, że koresponduje z mężczyzną, który może być pedofilem. "Mężczyzna, myśląc, że rozmawia z 14-letnią piotrkowianką, zaczął składać jej propozycje obcowania płciowego oraz poddania się innej czynności seksualnej. Usiłował też umówić się ze swoją małoletnią rozmówczynią" - powiedziała Sidorko.

Internauta powiadomił o sytuacji policjantów. Korespondencja od tej pory była pod ich nadzorem. W sobotę 5 stycznia doszło do zatrzymania 32-latka w jednym z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim. Mężczyzna przyjechał z woj. lubelskiego. Nie spodziewał się, że zamiast małoletniej, na spotkanie przyjdą policjanci. W reklamówce, którą miał przy sobie, znaleziono akcesoria erotyczne. Śledczy zabezpieczyli także zawierający treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich telefon komórkowy mężczyzny.

32-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty prezentowania treści pornograficznych i składania propozycji seksualnych małoletniej poniżej 15. roku życia. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Na wniosek piotrkowskiej prokuratury rejonowej sąd aresztował go na trzy miesiące.