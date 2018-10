​Łódzkie: Zderzenie dwóch ciężarówek. Doszło do wycieku paliwa

Dwie osoby zostały ranne w wypadku, do jakiego doszło w sobotę rano na drodze krajowej nr 1 w Łódzkiem w kierunku Częstochowy. Trasa jest zablokowana - informują PAP drogowcy.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /© Panthermedia

Do zdarzenia doszło w miejscowości Brodowe między Radomskiem a Częstochową. Zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe; nastąpił wyciek paliwa. Na miejscu pracują dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

W wyniku zderzenia dwie osoby zostały ranne.

Kierowcom jadącym w kierunku Częstochowy drogowcy zalecają objazd do DK 42 i dalej do DK 91. Według nich utrudnienia mogą potrwać ok. 3 godzin.