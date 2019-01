Łódzkie: Zmarła ofiara wypadku w Wardzyniu

Policja ze Rzgowa (Łódzkie) wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w Nowy Rok nad ranem na drodze w Wardzyniu. Idący jezdnią 45-latek został potrącony przez samochód. W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł w szpitalu.

Jak podała Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratury.

Wstępnie ustalono, że kierujący samochodem volkswagen golf 25-letni mieszkaniec gminy Brójce, jadąc drogą gminną w miejscowości Wardzyn, około godz. 5.30 potrącił idącego jezdnią 45-letniego mieszkańca powiatu łęczyckiego.

Poszkodowany został przewieziony do szpitala w Łodzi, gdzie zmarł. Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy. Według funkcjonariuszy, pieszy nie posiadał oświetlenia ani elementów odblaskowych, do czego zobowiązywało go Prawo o ruchu drogowym.