Łódzkie: Znaleziono zwłoki 34-latka. To kolejna ofiara dopalaczy?

W środę w Łodzi znaleziono ciało 34-letniego mężczyzny. Może to być kolejna ofiara dopalaczy. W ostatnich dniach w Łódzkiem doszło do śmierci ośmiu osób w wieku od 19 do 40 lat, których prawdopodobną przyczyną było zatrucie dopalaczami. Policja zatrzymała ośmiu dilerów.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak podał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania, ciało 34-latka znaleziono w środę na półpiętrze jednej z kamienic w centrum miasta. Śledczy przypuszczają, że może on być kolejną ofiarą dopalaczy, ponieważ przy zwłokach znajdowała się szklana rurka z niewielką ilością nieznanej substancji - będzie ona przedmiotem szczegółowych badań.

Reklama

"W pobliżu znaleziono także pozostałości brunatnej plastycznej substancji. Ciało zabezpieczono na potrzeby postępowania, które prowadzi śródmiejska prokuratura wraz z policją. Odbędzie się sekcja i badania toksykologiczne" - poinformował Kopania.

W ciągu ostatniego tygodnia na terenie woj. łódzkiego doszło do śmierci ośmiu osób w wieku od 19 do 40 lat, których prawdopodobną przyczyną było zatrucie dopalaczami. Cztery przypadki dotyczą Łodzi, a cztery kolejne osoby zmarły w Bełchatowie.

Do tej pory w prowadzonym śledztwie zatrzymano ośmiu dilerów - w tym sześciu w Bełchatowie. Dwaj z nich usłyszeli w prokuraturze zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, poprzez wyrabianie lub wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji. Grozi im kara do 12 lat więzienia.

W mieszkaniach dilerów policjanci zabezpieczyli środki pod postacią kryształków, proszku, masy plastycznej, suszu i tabletek. Wszystkie zostaną poddane szczegółowym badaniom.

Policja przypomina, że dopalacze są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zatruć i zgonów wśród młodzieży. Ich zażycie ma bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, a leczenie zatruć jest bardzo utrudnione z uwagi na zmieniający się skład tych substancji.