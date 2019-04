Do zgonu noworodka, którego zwłoki znaleziono w środę w lesie pod Zgierzem (woj. łódzkie), doszło już po jego narodzeniu - orzekli w piątek biegli. Prokuratura zamierza postawić zarzut zabójstwa dziewczynki jej 37-letniej matce, przebywającej obecnie w szpitalu.

Zdjęcie Za zabójstwo kobiecie może grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności; Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Jak poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania, ze wstępnych ustaleń posekcyjnych wynika, że dziewczynka urodziła się żywa, była prawidłowo rozwinięta i zdolna do samodzielnego życia poza organizmem matki.

Biegli oszacowali, że dziecko prawdopodobnie pochodziło z 9-miesięcznej ciąży, a do jego zgonu doszło już po narodzeniu. Według Kopani jednoznaczne określenie przyczyny śmierci będzie możliwe po przeprowadzeniu szczegółowych badań, jednak wstępnie biegły określił, że noworodek mógł umrzeć w wyniku uduszenia - był bowiem umieszczony w foliowym worku - lub na skutek wykrwawienia w związku z niepodwiązaniem pępowiny.

"W kontekście ustaleń posekcyjnych planowane jest zarzucenie 37-letniej matce zbrodni zabójstwa. Po przesłuchaniu kobiety, które prawdopodobnie odbędzie się w szpitalu, podjęte zostaną dalsze decyzje, w tym co do zasadności przedstawienia zarzutów jej rodzicom" - dodał rzecznik prokuratury.

Za zabójstwo kobiecie może grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Zwłoki noworodka, zakopane w lesie pod Zgierzem, policja odnalazła w środę wieczorem. Jak ustalili śledczy, 37-letnia kobieta była wcześniej przesłuchiwana przez zgierskich funkcjonariuszy w ramach pomocy prawnej w sprawie nabywania środków poronnych. Składając zeznania, nie była w stanie logicznie wytłumaczyć, czy i kiedy kupowała te środki, a także jak zakończyła się ciąża, w której była.

Po przewiezieniu kobiety do zgierskiego szpitala przeprowadzono badanie, które wykazało przebyty niedawno poród. Ustalono, że odbył się on we wtorek. Ciało dziewczynki zostało zakopane w lesie w pobliżu miejsca zamieszkania kobiety.

W związku ze sprawą zatrzymano także rodziców 37-latki.