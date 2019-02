​Łowicz: 82-latka próbowała przemycić narkotyki do więzienia

82-letnia kobieta próbowała przemycić narkotyki do zakładu karnego w Łowiczu. Ukryła je pod biustonoszem, a dodatkowo obwiązała torebkami z mielonym pieprzem. Została zatrzymana - poinformował w czwartek PAP rzecznik łowickiego więzienia por. Robert Stępniewski.

Zdjęcie Zakład karny w Łowiczu /Magic Media /Agencja FORUM

Jak wyjaśnił Stępniewski, kobieta chciała przemycić narkotyki dla syna, który odbywa karę pozbawienia wolności w Łowiczu. W sumie miała przy sobie siedem zawiniątek o konsystencji plasteliny koloru brunatnego. Badanie narkotestem wykazało obecność w substancji kannabinoidów, czyli substancji psychoaktywnych uzyskiwanych z konopii indyjskich (obecnych np. w haszyszu).

Rzecznik zwrócił uwagę, że poruszająca się o kulach 82-latka wykazała się "niemałym sprytem". "Nie dość, że narkotyki ukryła pod biustonoszem, to dodatkowo obwiązała je torebkami z mielonym pieprzem, aby zmylić czujność psa specjalnie szkolonego do ich wykrywania" - powiedział.

Podkreślił, że "na szczęście" czujni okazali się funkcjonariusze pełniący służbę przy wejściu do jednostki, którzy wytypowali kobietę do kontroli osobistej. Narkotyki zabezpieczono i przekazano łowickiej policji, zatrzymana została również 82-latka. Kobiecie może zostać postawiony zarzut posiadania środków odurzających. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.

Dyrektor zakładu wszczął w tej sprawie czynności wyjaśniające.

Zwrócił uwagę, że to kolejne w ostatnich tygodniach udaremnienie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z Łowicza próby wniesienia na teren zakładu niedozwolonych substancji. Wśród osób próbujących wnieść narkotyki na teren więzienia był również mąż zatrzymanej kobiety.