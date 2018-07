Piotrków Trybunalski: Tragedia w restauracji. Niemowlę spadło z przewijaka

Siedmiomiesięczne dziecko spadło z przewijaka i z pękniętą czaszką trafiło do szpitala. Do tragicznego wypadku doszło w restauracji w Piotrkowie Trybunalskim. Lekarze walczą o życie chłopca - informuje "Dziennik Łódzki".

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Adam Staśkiewicz /East News

Do wypadku doszło w poniedziałek po południu w jednej z restauracji przy skrzyżowaniu dróg krajowych numer 12 i 8. Rodzina zatrzymała się w lokalu wraz z trójką dzieci, w tym z jednym niemowlęciem.

Reklama

Jak informuje "Dziennik Łódzki", matka weszła wraz z siedmiomiesięcznym chłopcem do pomieszczenia przystosowanego do przewijania dzieci i położyła go na przewijak. Nagle, z nieustalonych przyczyn, urządzenie złożyło się, a chłopiec spadł na podłogę.



Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Niemowlę z pękniętą czaszką trafiło do szpitala w Bełchatowie. Lekarze walczą o jego życie.

Okoliczności wypadku ustalają policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego. Jak informuje "Dziennik Łódzki", funkcjonariusze sprawdzili już przewijak w restauracji i zabezpieczyli nagrania monitoringu.