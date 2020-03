Prezydent Sieradza Paweł Osiewała został w czwartek uznany za winnego spowodowania wypadku i odjechania z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy. Sąd skazał go na osiem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata - informuje TVN24.

Sąd zdecydował, że samorządowiec będzie musiał też zapłacić 10 tys. zł na rzecz potrąconej kobiety. Osiewała ma też zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez trzy lata.

Wyrok nie jest prawomocny. Prezydent Sieradza, który wcześniej zgodził się na podawanie jego tożsamości, nie pojawił się na odczytaniu wyroku.



Sędzia podkreślił w uzasadnieniu, że kierujący pojazdem nie mógł nie zauważyć kobiety. Zwrócił też uwagę na to, że poszkodowana to starsza osoba.



Na pierwszej rozprawie Osiewała przyznał się jedynie do nieumyślnego spowodowania wypadku. Tłumaczył, że jechał wtedy do chorej matki.