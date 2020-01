Zarzut "oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa" postawiono sędzi Sądu Okręgowego w Olsztynie Dorocie Lutostańskiej. W poniedziałek stanie ona przed Sądem Dyscyplinarnym. Zainteresowanie sprawą jest tak duże, że prezes sądu wprowadził wejściówki dla publiczności.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Fot. Piotr Kamionka /Reporter

Rozprawa dyscyplinarna sędzi z Olsztyna, występującej publicznie w koszulce z napisem "KonsTytucJa" i orzekającej potem w sprawie dotyczącej działaczek KOD, które w podobne koszulki ubrały jeden z olsztyńskich pomników, ma się odbyć w poniedziałek o godzinie 11.30 przed Sądem Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi.

Reklama

Do przyjścia na rozprawę i udzielenia wsparcia sędzi Lutostańskiej wezwało tydzień temu pięciu sędziów Sądu Okręgowego z Łodzi, którzy w udostępnionym w mediach społecznościowych nagraniu pojawili się w koszulkach z napisem "KonsTytucJa".

"Napis 'KonsTYtucJA' według projektu Luki Rayskiego nie jest polityczny; stanowi symbol przywiązania do wartości wyrażonych w Konstytucji" - podkreśliła w nagraniu sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Ewa Maciejewska.

Ze względu na spodziewane zainteresowanie postępowaniem prezes łódzkiego SA Tomasz Szabelski kilka dni temu wydał zarządzenie wprowadzające wejściówki dla publiczności. Udostępniono 48 kart wstępu i 8 kart dla mediów. Kolejne 8 miało pozostać w dyspozycji prezesa sądu. W czwartek sąd poinformował, że wszystkie wejściówki już rozdysponowano.

Koszulka z napisem "KonsTytucJa"

W marcu ubiegłego roku rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych zarzucił sędzi Sądu Okręgowego w Olsztynie Dorocie Lutostańskiej, że nie wyłączyła się od orzekania w sprawie dwóch działaczek KOD, które odpowiadały przed sądem za ubranie w koszulki z napisem "KonsTYtucJA, Jędrek" posągów bab pruskich. Sędzia Lutostańska 23 listopada 2018 r. wydała postanowienie utrzymujące w mocy orzeczenie sądu I instancji o odmowie wszczęcia postępowania w tej sprawie, uznając, że zachowanie obwinionych nie zawierało znamienia wykroczenia, gdyż nie było społecznie szkodliwe.

Rzecznik zarzucił sędzi, że "zaniechała żądania wyłączenia od udziału w sprawie mimo istnienia okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, to jest publicznego wystąpienia w koszulce oznaczonej takim samym symbolem jak koszulki, których postępowanie przed sądem dotyczyło, a które to wystąpienie zostało utrwalone poprzez fotografie, następnie rozpowszechnione za pomocą internetu".

Sędzi Lutostańskiej przedstawiono zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 §1 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jak poinformował rzecznik prasowy olsztyńskiego Sądu Okręgowego sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, przewinienie miało polegać na "oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa".