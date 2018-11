Superbakteria New Delhi w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim

Jak informuje portal epiotrkow.pl, oddział wewnętrzny w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie) jest nieczynny do odwołania. Powodem jest zagrożenie epidemiologiczne związane z bakterią New Delhi.

Kobieta została przyjęta na oddział 31 października

Superbakterię wykryto u pacjentki w trakcie badań przesiewowych wykonywanych po przyjęciu do szpitala. Diagnozę potwierdził Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów - czytamy.

Kobieta, którą przyjęto na oddział 31 października, została umieszczona w izolatce. Szpital wstrzymał przyjęcia na oddział i odwiedziny.

New Delhi (Klebsiella pneumoniae) to pałeczka zapalenia płuc. Bakteria przywędrowała do Europy z New Delhi, stąd jej potoczna nazwa. Należy do grupy bakterii jelitowych. Odpowiada za groźne dla życia zapalenie płuc, zapalenie układu moczowego, pokarmowego, opon mózgowo-rdzeniowych i wielu innych chorób. Zapalenia nią wywołane mogą prowadzić do sepsy.

Jest oporna na działanie większości antybiotyków. Szerzy się najczęściej jako zakażenie szpitalne.

Pierwszy w Polsce przypadek wystąpienia New Delhi zanotowano w Warszawie w 2011 r.