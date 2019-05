"Dziennik Wschodni": Tajemnicze dźwięki w miejscowości pod Lublinem

Mieszkańcy podlubelskiej Kalinówki od co najmniej dwóch dni słyszą tajemnicze "odgłosy odległego wybuchu". Zaniepokojeni zgłosili sprawę na policję - informuje "Dziennik Wschodni".

Zdjęcie Lubelszczyzna, zdj. ilustracyjne /ZOFIA BAZAK /East News

"Od co najmniej dwóch dni słyszymy tu odgłos odległego wybuchu, powtarza się regularnie co 1 min 58 sekund głównie wieczorem, do wczesnych godzin porannych" - alarmuje czytelnik "Dziennika Wschodniego".

O ewentualnym źródle odgłosów nie wie nic tamtejszy urząd gminy. Mieszkańcy zgłosili sprawę policji.



"Dzielnicowy spotka się z mieszkańcami, ponieważ nie do końca wiadomo, gdzie jest źródło tych odgłosów" - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" podkom. Anna Kamola z lubelskiej policji.



Gazeta ustaliła, że sprawcami hałasu nie są "terytorialsi". W weekend odbyły się ćwiczenia na Majdanku, ale jak zaznacza rzecznik prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej kapitan Damian Stanuła, nie używano środków pozoracji pola walki.