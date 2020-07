Lubelskie: 45-letni Mołdawianin zabił 26-letnią Ukrainkę?

45-letniego obywatela Mołdawii, podejrzanego o zabójstwo 26-letniej Ukrainki zatrzymała policja w Puławach (Lubelskie). Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu; trwają czynności procesowe z jego udziałem – poinformowała w środę policja.

Zdjęcie Zatrzymano Mołdawianina podejrzanego o zabójstwo Ukrainki, zdj. ilustracyjne /Beata Zawrzel /Reporter

Do zabójstwa doszło we wtorek w Puławach. Policja otrzymali zgłoszenie, że na ul. 6 Sierpnia mężczyzna szarpie kobietę i wciąga ją do kamienicy. "Jako pierwszy na miejsce przyjechał patrol prewencji. Na piętrze budynku, policjanci błyskawicznie obezwładnili i zatrzymali mężczyznę, który mógł mieć związek ze zdarzeniem" - poinformowała w komunikacie prasowym na stronie internetowej Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

W jednym z pomieszczeń budynku funkcjonariusze znaleźli zakrwawioną kobietę. "Od razu rozpoczęli resuscytację, którą kontynuowali ratownicy medyczni. W bardzo ciężkim stanie poszkodowana trafiła do szpitala w Puławach. Niedługo później zmarła" - czytamy w komunikacie.

Policjanci ustalili, że ofiarą jest 26-letnia obywatelka Ukrainy, mieszkająca i pracująca od pewnego czasu w Puławach. Zatrzymany to 45-letni obywatel Mołdawii.

Mężczyzna trafiał do policyjnego aresztu. "Obecnie trwają dalsze czynności procesowe w tej sprawie, również z udziałem zatrzymanego 45-latka" - podano w komunikacie.

Za przestępstwo zabójstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.