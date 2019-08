Zatrzymany został 45-latek podejrzewany o potrącenie mężczyzny i ucieczkę z miejsca wypadku. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, w którym prawdopodobnie zginął 68-letni mieszkaniec gminy Siemień (woj. lubelskie). Jego ciało znaleziono w przydrożnych zaroślach.

Zwłoki 68-latka w zaroślach przy drodze wojewódzkiej W815, pomiędzy miejscowościami Siemień a Żminne, zobaczył jeden z tamtejszych mieszkańców i zawiadomił policję.

Policjanci ustalili, że doszło do wypadku drogowego, a znaleziony mężczyzna został potrącony przez samochód. "Stan zwłok wskazywał na to, że do zdarzenia mogło dojść nawet kilka dni wcześniej" - poinformował w poniedziałek oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Parczewie, Artur Łopacki.

Na miejscu zdarzenia policjanci natrafili na ślady uszkodzeń i fragmenty części samochodu mitsubishi. Udało się też ustalić kolor pojazdu.

"Na jednej z posesji na terenie gminy Dębowa Kłoda policjanci odnaleźli poszukiwany samochód. Jego właściciel, 45-latek, został zatrzymany i trafił na komendę. Wszystko wskazuje na to, że to on kierował pojazdem i śmiertelnie potrącił pieszego" - powiedział Łopacki.

Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego wypadku, prowadzone są obecnie czynności m.in. z udziałem zatrzymanego 45-latka. Dokładne przyczyny i czas zgonu 68-latka ma wykazać sekcja zwłok.

Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi do 12 lat więzienia.