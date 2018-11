​Lubelskie: Nie żyje 14-latek potrącony przez lokomotywę

14-letni mieszkaniec Chełma (Lubelskie) został we wtorek potrącony przez lokomotywę na stacji w Chełmie. Poniósł śmierć na miejscu. Policja wyjaśniają okoliczności wypadku.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Policja otrzymała we wtorek ok. godz. 5.40 zgłoszenie o potrąceniu mężczyzny na torowisku w okolicach dworca kolejowego w Chełmie. "Policjanci ustalili, że to 14-letni mieszkaniec Chełma został potrącony przez lokomotywę. Poniósł śmierć na miejscu" - poinformowała rzeczniczka komendy policji w Chełmie Ewa Czyż.

Reklama

Policja ustala przyczyny wypadku. "Za wcześnie, aby mówić, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też było to działanie celowe. Trzeba wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia" - zaznaczyła Czyż.

Wypadek nie spowodował utrudnień w ruchu pociągów.