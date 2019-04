13 zastępów straży pożarnej bierze udział w gaszeniu pożaru, do którego doszło we wtorek w budynku ubojni we Włodawie (woj. lubelskie). Z budynku ewakuowano 60 pracowników, wyprowadzono też 30 sztuk bydła.

"Akcja gaśnicza trwa. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych w pożarze" - powiedział PAP st. kpt. Marcin Babula ze Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.

Jak dodał, pożar wybuchł na poddaszu budynku ubojni, nad częścią biurowo-socjalną. Kiedy na miejsce przyjechali strażacy, z budynku wyszło już 60 osób, wyprowadzono także około 30 sztuk bydła.

Babula powiedział, że na miejscu jest 13 zastępów straży pożarnej.

Strażacy prowadzą m.in. prace rozbiórkowe w budynku, aby dotrzeć do źródła ognia.