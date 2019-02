Lubelskie: Psy zaatakowały 6-letnie dziecko

W piątek po południu w Opolu Lubelskim dwa psy zaatakowały 6-letnie dziecko. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

Do ataku dwóch owczarków niemieckich doszło podczas powrotu dziecka ze szkoły. Świadkiem zdarzenia jest 55-letnia babcia, która tego dnia opiekowała się dzieckiem.



6-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala w Lublinie.



Jak ustalili funkcjonariusze opolskiej policji, zwierzęta, które zaatakowały dziecko, należą do 58-latka z gminy Poniatowa. Mężczyzna okazał ważne karty szczepień owczarków niemieckich oraz poinformował, że psy były zamknięte. Prawdopodobnie podkopały się pod siatką i wybiegły na ulicę.

Lekarz weterynarii zarządził ich 15-dniową obserwację.



Mundurowi wykonują czynności związane z narażeniem na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia dziecka.