Policjanci ze Świdnika (woj. lubelskie) poszukują 26-letniej Kamili Siedleckiej. Kobieta wyszła z domu we wtorek 27 listopada i do chwili obecnej nie powróciła do domu i nie skontaktowała się z rodziną.

Zaginiona 26-letnia Kamila Siedlecka

Jak informują świdniccy funkcjonariusze, rodzina nie posiada informacji o miejscu pobytu 26-latki od 27 listopada br. Trwają jej poszukiwania.

Kobieta ma około 170 cm wzrostu i jest blondynką o szczupłej budowie ciała. Na stałe nosi okulary korekcyjne. W chwili zaginięcia była ubrana w zimową kurtkę do kolan w kolorze butelkowej zieleni oraz czarne lub niebieskie, dżinsowe spodnie.

Według ustaleń policjantów, 26-latka mogła przebywać na terenie Lublina w okolicy osiedla Tatary lub Kalina.

Osoby, które mają informacje na temat miejsca pobytu 26-latki, proszeni są o kontakt pod nr tel. 81 749 42 10 lub z najbliższą jednostką policji.