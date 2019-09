Funkcjonariusze z lubelskiej policji poszukują zaginionej Anety Boreczek. 42-latka w miniony piątek wyszła z domu do pracy i do tej pory nie wróciła do domu.

Zdjęcie Kobieta ma 42 lata /Policja

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zaginiona może przebywać na terenie powiatu zamojskiego lub tomaszowskiego.

Mieszkanka Lublina w miniony piątek w południe wyszła z domu celem udania się do pracy. Tam jednak się nie stawiła. Tego dnia nie powróciła też do domu.

Jak ustalili policjanci, kobieta mogła wyjechać na Roztocze.

Zaginiona jest szczupłej budowy ciała i ma blond włosy średniej długości. W dniu zaginięcia ubrana była w kremową kurtkę do pasa, jasne dżinsy i różowe sportowe buty.



42-latka porusza się samochodem marki Toyota Corolla typu kombi koloru białego o nr rej. LU 6784G.

Każdy, kto posiada informacje mogące przyczynić się do odnalezienia kobiety, proszony jesto kontakt z Komisariatem III Policji w Lublinie pod nr tel. (81) 535-58 -00, KMP w Zamościu (84) 677-14-17, KPP w Tomaszowie Lubelskim (84) 664-82-10, lub najbliższą jednostką policji.