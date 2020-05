Lubelska policja zatrzymała po pościgu ulicami miasta dwóch mężczyzn. W samochodzie, którym uciekali, znaleziono ponad trzy kilogramy marihuany. Jej rynkowa wartość to około 120 tys. złotych - poinformowała policja.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /fot. Lukasz Piecyk /Reporter

"Obaj 22-latkowie trafili do policyjnego aresztu. Będą odpowiadać za posiadanie znacznych ilości środków odurzających, ucieczkę przed policyjną kontrolą oraz popełnione wykroczenia w ruchu drogowym" - poinformowała w komunikacie prasowym rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie podinsp. Renata Laszczka-Rusek.

Reklama

Rzeczniczka podała, że do zatrzymania doszło w poniedziałek (25 maja) wieczorem. W Konopnicy pod Lublinem policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziałów Ruchu Drogowego i Przestępczości Przeciwko Mieniu z lubelskiej Komendy Miejskiej Policji chcieli zatrzymać do kontroli audi jadące od strony Kraśnika. "Kierowca zignorował jednak dawane mu znaki do zatrzymania się i zaczął uciekać. Mężczyzna nie reagował na sygnały świetlne oraz dźwiękowe" - podała rzeczniczka.

Ucieczkę kontynuowali pieszo

W trakcie ucieczki kierowca audi próbował wyprzedzić jadącego w tym samym kierunku busa - zjechał na prawą stronę, wjechał do rowu, a następnie wjeżdżając ponownie na jezdnię, otarł się o busa.

"Jechał z dużą prędkością, na skrzyżowaniu al. Kraśnickiej i ul. Jana Pawła II w Lublinie stracił panowanie nad rozpędzonym pojazdem uderzył w bariery energochłonne, po czym dachował. Z audi wyskoczyło dwóch mężczyzn i dalszą ucieczkę kontynuowali pieszo" - dodała policjantka.

Obaj zostali zatrzymani, są to dwaj mieszkańcy Lublina w wieku 22 lat. Natomiast w samochodzie, którym jechali, policjanci odnaleźli środki odurzające. "Łącznie zabezpieczyliśmy ponad trzy kg marihuany o wartości 120 tys. zł" - dodała Laszczka-Rusek.