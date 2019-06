Powódź w Lubelskiem: 100 domów zalanych, zniszczone drogi i mosty

Służby ratownicze zadziałały bardzo szybko w gm. Modliborzyce (woj. lubelskie), gdzie w środę przeszła gwałtowna ulewa powodując lokalną powódź - ocenił w czwartek komendant główny PSP Leszek Suski. Woda zalała tam około stu budynków, ewakuowano 18 osób.

Zdjęcie Około 100 budynków w trzech miejscowościach gminy Modliborzyce (woj. lubelskie) zostało podtopionych na skutek gwałtownej ulewy /Wojtek Jargiło /PAP

Suski przebywał w czwartek w gm. Modliborzyce. "Służby ratownicze zadziałały bardzo szybko, bo miejscowa jednostka OSP była tutaj już po dwu minutach, a po niecałych 10 minutach już były jednostki PSP. Były też jednostki ściągnięte z sąsiednich powiatów. Nie było potrzeby uruchamiania Centralnego Odwodu Operacyjnego do pomocy" - powiedział Suski na konferencji prasowej w Wierzchowiskach Pierwszych, miejscowości dotkniętej nawałnicą.

Reklama

Suski zaznaczył, że opady były bardzo duże. "Rozpoczęły się o godz. 15.45 i przez 40 minut były bardzo intensywne. Według naszych wyliczeń, te opady wyniosły około 15 litrów wody na 10 minut. To jest bardzo dużo. Miejscowości zostały zalane w niektórych miejscach do wysokości prawie pierwszego piętra" - powiedział.

Jak podał Suski ponad sto domów zostało zalanych. Uszkodzonych zostało kilka kilometrów dróg lokalnych, kilka mostów. Ludzie nie ucierpieli, dwie osoby odwiezione zostały na badania do szpitala, nie ma informacji o stratach zwierząt hodowlanych.

W ciągu 24 lat jest to czwarta powódź

Straty materialne będą znaczne - ocenił Suski. "Te miejscowości w ostatnich latach po raz kolejny zostały zalane wodą. W ciągu 24 lat jest to czwarta powódź, bardzo duża" - dodał.

W działaniach uczestniczyło 200 strażaków państwowej i ochotniczych straży pożarnej oraz 80 żołnierzy WOT. "Nasze działania na początku były ratownicze, ewakuowaliśmy osoby, które były uwiezione w swoich domach, takich osób było 18" - powiedział Suski.

W nocy, kiedy poziom wody opadł rozpoczęło się jej wypompowywanie z domów i piwnic, użyto 30 pomp. W czwartek po południu strażacy osuszali jeszcze 12 miejsc.

Tam, gdzie zniszczone zostały instalacje elektryczne, a dopływ energii był niezbędny, zostały podłączone agregaty prądotwórcze. "Lada moment prąd powinien już być przywrócony we wszystkich obiektach. Wieczorem sanepid ma zdecydować, czy woda w wodociągu nadaje się do celów spożywczych. Będzie dysponował wynikami badań, prawdopodobnie będą one pozytywne" - zaznaczył Suski.

Szkody w trzech miejscowościach

W jego ocenie strażacy powinni zakończyć działania w czwartek wieczorem. "Już nie będziemy mieli tutaj żadnych możliwości pomocowych" - powiedział.

MSWiA na Twitterze podało, że jeszcze w czwartek ruszą prace komisji szacujących straty. Czuwają nad tym służby wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka. "Środki na pomoc dla poszkodowanych zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu wniosku od samorządu" - zapewniło MSWiA.

Wojewoda Czarnek przebywał w gminie Modliborzyce w środę wieczorem. Zapowiedział, że natychmiast po przedstawieniu wstępnego protokołu strat mieszkańcy otrzymają pomoc finansową w wysokości do 6 tys. zł na gospodarstwo. Zapowiedział też starania o uzyskanie wsparcia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na naprawę uszkodzonej infrastruktury.

Środowa nawałnica największe szkody spowodowała w trzech miejscowościach - Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie i Pasieka. Miejscowości te położone są w okolicy rzeki Sanna, która nie zdołała przyjąć nadmiaru wody spływającej z położonych wyżej pól. Woda gromadziła się na terenie tych trzech wsi, rozlewała się na gospodarstwa, zwłaszcza te położone najbliżej rzeki.