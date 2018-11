Przewrócona ciężarówka blokuje wjazd do Lublina

Do zdarzenia doszło w piątek o godzinie 10:25 na al. Solidarności w Lublinie. Pod wiaduktem w ciągu al. Warszawskiej przewrócił się samochód ciężarowy - podaje portal lublin112.pl.

Zdjęcie Wypadek w woj. lubelskim /Piotr Jędzura /East News

Na miejscu interweniowała straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego oraz policja.



Reklama

Jak wstępnie ustalono kierujący ciężarowym MAN-em, jadący w kierunku Lublina, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego auto przewróciło się na bok.



Kierowca nie mógł wydostać się na zewnątrz, musieli uwolnić go strażacy. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. W przewróconym pojeździe nastąpił wyciek paliwa. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Wjazd do Lublina jest całkowicie zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać do południa.